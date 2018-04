L’énigme du meurtre du jeune originaire du Kef élucidé

Les unités sécuritaires arrêté samedi 28 avril 208 à Sfax un homme et une femme soupçonnés d’être dernière le meurtre d'un jeune homme originaire du Kef dont le cadavre a été retrouvé le 19 avril 2018.

Le cadavre portait des traces de violence et de brûlures. Les deux accusés ont reconnu les faits. Ils ont indiqué qu’ils ont tué la victime dans le but de dérober son camion pour le vendre par la suite. La victime a été étranglée. Par la suite son cadavre a été jeté et brûlé dans un puits abandonné.

La découverte du camion sans plaques d'immatriculation à Sfax a suscité la curiosité des agents de sécurité. L'enquête en coopération avec plusieurs unités et les prélèvements des empreintes ont permis de suivre la trace des assassins.