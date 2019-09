L'équipe de campagne de Nabil Karoui s'indigne du maitintien de son candidat en prison

L'équipe de campagne du candidat à l’élection présidentielle anticipée, Monsieur Nabil Karoui, a appris avec indignation la nouvelle du refus de la cours d’appel de la demande de libération du prisonnier politique, Nabil Karoui.

L’équipe de campagne tient à préciser ce qui suit :

1- La diffusion, depuis midi, de cette décision de justice dans les médias électroniques et les pages des réseaux sociaux proches des partis de l’alliance gouvernementale « Tahya Ennahdha » avant même la fin de l’audience laisse à penser clairement que cette décision est éminemment politique et qu’elle est sans lien avec les lois et procédures judiciaires.

2- L’équipe de campagne demeure convaincue que son candidat est le premier prisonnier politique de la deuxième République et que ce qui se trame aujourd’hui n’est rien d’autre qu’un abus de pouvoir et une instrumentalisation des institutions de l’Etat en vue d’éliminer les adversaires politiques au cours de ces élections, que ce procès est politique par excellence et que cela impactera forcément les conditions dans lesquelles se dérouleront les élections ainsi que le processus de la transition démocratique.

3- Monsieur Nabil Karoui, demeure plus que jamais notre candidat en réalité et en droit. Aussi l’équipe de campagne appelle-t-elle ses partisans et les membres de sa campagne à l’échelle centrale et dans les régions à poursuivre l’exécution complète du programme de campagne tel que conçu.

4- L’équipe de campagne appelle les partisans de notre candidat Nabil Karoui à se diriger massivement, le 15 septembre courant, vers les bureaux de vote en vue d’élire leur candidat.

5- L’équipe de campagne appelle le gouvernement actuel à assumer ses responsabilités en assurant la sécurité physique et morale de Nabil Karoui.

6- L’équipe de campagne invite toutes les forces vives et progressistes ainsi que la société civile et les défenseurs des droits de l’Homme à agir en vue de protéger notre démocratie naissante et à être à la hauteur de la situation.

7- L’équipe de campagne considère que cette décision de justice est politique et qu’elle connaitra une fin politique à travers les urnes.

Votez Nabil Karoui (4)

Vive la Tunisie libre et démocratique Pour l’équipe de campagne du candidat Nabil Karoui

Samira Chaouachi