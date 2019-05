Les années folles de Tunis de Soufiane Ben Farhat

"Les années folles de Tunis" est la comédie musicale créée par l'écrivain et journaliste Soufiane Ben Farhat.

SBF a expliqué sur les ondes de Mosaïque FM que "cette œuvre fait chanter les grandes divas des années 1920, entourées de leurs compagnons, journalistes, poètes et paroliers ». Il s’agit de Habiba Mesika, Fathia Khairi, Chefia Rochdi et Hassiba Rochdi, sont au cœur de ce spectacle, dans ce show qui durera environ deux heures. Les personnages de Abderrazak Karabaka, Abdelaziz El Aroui, Ali Douaji, Hédi Laabidi, Mahmoud Bourguiba, Jaleleddine Naccache, Mustapha Kheraief et Jameleddine Bousnina, seront aussi interprétés dans cette comédie musicale.

Les comédiens Tawfik Bahri et Fethi Mselmani sont les principaux interprètes. Alors que les chanteurs Sameh Landoulsi, Maher Hammami, Mongia Sfaxi et Naoures Zamit seront les interprètes des chansons, a révélé le journaliste.