Les dessous de l’expulsion du bloggeur et journaliste français Jeremstar

Le blogueur et journaliste français Jeremstar a été empêché, vendredi 18 août, d’entrer en Tunisie. Son passeport a été retenu pendant plus de 12 heures et il a dû passer toute une nuit dans une salle, sans informations sur le pourquoi du comment selon lui. « Mais pourquoi donc une personne comme Jeremstar, a priori sans antécédents judiciaires, a-t-il été refoulé à l'aéroport ? ».

Son amie Maeva a donné les raisons de son isolement sur Twitter. Selon la jeune femme, « Jeremstar est fiché ses reportages passés où l’on suivait des candidates de télé réalité partir au Maghreb pour des opérations de chirurgies esthétiques Elle a aussi publié un tweet faisait naître des soupçons de complot.

En attendant la réaction des autorités tunisiennes, Jeremstar devrait raconter tout son calvaire sur Snapchat.