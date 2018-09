Les entreprises tunisiennes invitées à participer au Forum d’affaires « AMBITION AFRICA 2018 »

Organisé par Business France et placé sous l’égide du ministère de l’Economie et des Finances et du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, le Forum d’affaires Ambition Africa qui sera organisé à Paris - 22 et 23 octobre 2018, offre une occasion exceptionnelle aux entreprises africaines et françaises d’échanger sur leurs expertises, de trouver des prospects ou de nouer des partenariats, autour de conférences, d’ateliers et de rendez-vous BtoB.

Situé dans le prolongement du discours du Président de la République Emmanuel Macron à Ouagadougou, cet événement dont l’objectif est de renforcer les liens économiques et commerciaux entre l’Afrique et la France rassemblera des ministres, des ambassadeurs et des délégations d’entreprises issus de tout le continent africain.

Communiqué