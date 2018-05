Les épreuves partielles bloquées à la faculté des sciences à Sfax

Les épreuves partielles ont été bloquées, lundi, à la faculté des sciences à Sfax, suite à un différend parmi étudiants entre les partisans d’un examen partiel et ceux qui réclament de passer les épreuves complètes, ce qui a incité certains étudiants à fermer les portes de la faculté et suscité des altercations verbales entre les deux parties.

« Les étudiants ont le droit de refuser de passer les examens partiels et d’exiger de passer les examens dans leur intégralité », a déclaré le représentant de l’Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens (IJABA) à la faculté des sciences de Sfax Mohamed Ali Hadj Taieb.

D’après Haj Taieb, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est responsable de la situation dans 103 institutions universitaires dans le pays où les examens n’ont pas eu lieu. Le ministère a-t-il expliqué n’a pas engagé un véritable dialogue avec les adhérents de IJABA qui sont en grève nationale, depuis le début du mois de janvier dernier.

Les universitaires s’abstiennent dans le cadre de cette grève à remettre les sujets d’examen, et à rendre les notes des travaux pratiques tout en continuant à enseigner normalement a-t-il noté, ajoutant que la grève vise à défendre l’université publique, à placer l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en tant que priorité nationale, à respecter la grille de salaire et à engager des recrutements parmi les doctorants en chômage.

Selon le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Slim Khalbous, 32 établissements universitaires n’ont pas organisé des examens, soit un taux de 15%. Environ 1640 affiliés à Ijaba observent depuis des mois, une grève administrative et refusent de faire passer les examens aux étudiants, a-t-il dit.