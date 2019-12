 Les facteurs d’une résurgence possible du terrorisme sont toujours présents en Tunisie et au Maghreb 

"Après avoir traversé au cours des trente dernières années deux phases ascensionnelles majeures (…), le jihadisme au Maghreb connaît un déclin durable." C'est ainsi que Flavien Bourrat, chercheur Maghreb-Moyen-Orient à l'Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM), analyse le recul du jihadisme en Tunisie, au Maroc et en Algérie dans une note intitulée Quel avenir pour le jihadisme au maghreb : déclin durable ou possible résurgence", publiée en novembre 2019. Alors que les combattants islamistes semblent trouver de nouvelles zones d'expansion au Sahel, il apparaît, selon cette note, que ces derniers ont été vaincus ou mis dans l'impossibilité de se développer dans les pays du Maghreb. Selon ce chercheur, "l'organisation Etat islamique, qui a pourtant dominé le champ mondial de la violence islamiste armée au cours de cette décennie, n’est pas parvenue à s'implanter dans la région. De son côté, Al-Qaida au Maghreb islamique, si elle a pu conserver une capacité de résilience face à sa rivale, se retrouve désormais très affaiblie et acculée dans ses derniers bastions."

Derrière cet optimisme, ce chercheur, géographe et spécialiste des questions de défense, reste prudent et note que "les facteurs d’une résurgence possible de ce phénomène sont toujours présents au Maghreb, qu'il s’agisse du substrat idéologique, des terreaux incubateurs socio-culturels, des risques potentiels ou présents d’instabilité politique, ou de l’apparition de nouveaux acteurs se réclamant de cette mouvance".

Ce n’est finalement qu’en Libye où une mouvance jihadiste ayant fait allégeance à l’EI a pu réellement émerger.

