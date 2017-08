Les jeunes de 15-18 ans autorisés à aller aux stades de football

Le championnat national de football pour la saison 2017-2018 démarre ce mardi 15 août avec quatre rencontres au programme. A cet effet, une réunion a eu lieu lundi au siège du ministère des affaires de la jeunesse et du sport à l’issue de laquelle, il a été décidé d’autoriser les jeunes âgés de 15 à 18 ans à assister aux rencontres sportives dans les stades accompagnés de leurs parents.

Le ministre Majdouline Cherni, a déclaré, qu'afin d'appliquer le droit des jeunes d'accéder aux stades et de suivre les rencontres sportives « nous avons pris cette décision, à la lumière des indices positifs laissés par la saison écoulée ». Ces indices,a-t-elle expliqué, « ont encouragé toutes les parties, notamment les parties sécuritaires, à donner leur feu vert pour la réduction de l'âge des supporters tout en conservant le même nombre de spectateurs autorisés dans les stades (entre 40% et 60%) et les salles sportives (entre 50% et 70%) »