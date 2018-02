Les journalistes en colère

Brassard rouge au bras, les journalistes observeront ce vendredi 2 février 2018 à partir de 11H00 un rassemblement de protestation devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens pour protester contre la multiplication des attaques menées par les syndicats de la police contre le secteur de l’information et les restrictions appliquées à la presse tunisienne.

Convoqué par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), ce mouvement de protestation s’inscrit dans le cadre de la journée de colère décidée mercredi par le bureau exécutif du SNJT.

Dans un communiqué rendu public jeudi, le Syndicat national des journalistes tunisiens a également appelé les journalistes dans les régions à observer des rassemblements de protestation devant les sièges des gouvernorats parallèlement avec le rassemblement prévu devant le siège du Syndicat.

Selon le même communiqué, des émissions radiophoniques et télévisées et des articles de presse seront envisagés à cette occasion de la journée de colère pour dénoncer les agressions et les restrictions appliquées à la presse tunisienne.

Il a également appelé les différents médias à respecter la décision du boycott des activités du ministère de l’Intérieur et des Syndicats de la police impliqués dans la diffamation et l’atteinte aux journalistes.