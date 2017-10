Les marchands ambulants protestent devant le siège du gouvernorat de Tunis

Des dizaines de marchands ambulants ont organisé, jeudi, un nouveau mouvement de protestation devant le siège du gouvernorat de Tunis pour protester contre l’absence de lieux adéquats permettant d’exercer leur travail convenablement.

Ce mouvement intervient, trois mois après que près de 1000 commerçants avaient obtenu des autorisations pour pratiquer légalement leur activité commerciale dans des espaces aménagés.

Selon Moez Aloui secrétaire général du syndicat des commerçants indépendants relevant de l’union des travailleurs de Tunisie, deux espaces parmi cinq mis à la disposition des marchands ambulants ne sont pas adéquats et entravent le bon déroulement de leurs activités, dont ceux de Belhassen Jerad et Kallaline.

Le premier est loué auprès d’une société privée, et les bénéficiaires estiment que la somme à payer est trop élevée en plus la location est à durée déterminée de 4 ans. De telles conditions empêchent les exploitants d’introduire des améliorations, a expliqué la même source. Le deuxième site est situé à proximité de tunnel et des constructions délabrées, a encore dit Moez Aloui.

Ce problème concerne près de 600 commerçants de l’ensemble de mille bénéficiaires d’un tirage au sort pour l’exploitation des lieux avec autorisation où ils peuvent exercer leur activité commerciale. Les protestataires appellent notamment les autorités à ne pas faire recours à des sociétés privées pour louer ces espaces et à poursuivre les travaux d’aménagement d’autres sites plus adéquats.