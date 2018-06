Les plus grandes influenceuses voilées parlent du voyage halal-friendly

HalalBooking.com, première plate-forme de recherche et de réservation en ligne de voyages halal-friendly, a invité un groupe d’élégantes jeunes musulmanes influences du web, qui comptent entres elles plus de 3 millions de followers sur réseaux sociaux, au luxueux Adenya Hotel & Resort d'Alanya. Parmi elles, deux des personnalités web musulmanes les plus influentes en France : Hanna Mousse (@thefleurdusiel) et Asma Fares (@asmafaresofficial), qui sont chacune très suivies sur Instagram et Facebook.



Le Adenya Hotel & Resort fait partie d'un groupe sélectionné d'hôtels turcs avant-gardiste quant à la tendance touristique qui croît le plus rapidement au monde – Le voyage halal-friendly. HalalBooking.com a interrogé les influenceuses sur les défis rencontrés par les voyageurs musulmans et sur ce qu’il en était de séjourner dans un hôtel qui répond parfaitement à leurs besoins.



Ces femmes témoignent de la tranquillité d'esprit qu'elles ont acquise lors de leur séjour en sachant que toute la nourriture est halal, que l’environnement est exempt d’alcool et que toutes les installations sont disponibles sur place, y compris les piscines, installations spa et espaces plages réservés aux femmes.



Hanna Mousse, que l’on retrouve sur Instagram @thefleurdusiel, explique être tombée sur HalalBooking.com en recherchant des hôtels halal-friendly sur le net. Elle ajoute : « C’est un site qui englobe tout. Il vous est possible de filtrer les hôtels en fonction de la disponibilité de nourriture halal, des piscines réservées aux femmes ou aux hommes. C’est donc un site génial pour les personnes ayant des besoins spécifiques. »



Parallèlement, Asma Fares, que l’on retrouve sur Instagram @asmafaresofficial, était émerveillée par la variété des aménagements réservées aux femmes. Elle dit : « J'ai profité de toutes les piscines tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le sauna, le hammam, etc. C'était génial d'avoir autant de choix. Les installations pour enfants aussi sont excellentes, ainsi que l'espace familial. On peut nager aussi bien en bikini qu'en burkini, c'est au choix ! »



Le groupe d’influenceuses britanniques, allemandes, françaises et turques a récemment visité la ville d’Alanya en famille.

Ufuk Seçgin, Directeur Marketing de HalalBooking.com a dit : « Ce fut un grand plaisir d'accueillir un groupe dynamique de femmes éloquentes ainsi que leurs familles. Nous étions curieux de connaitre les difficultés auxquelles elles avaient déjà été confrontées en tant que voyageurs soucieux de l’aspect halal en vacances. Adenya Hotel and Resort est l'une de nos stations balnéaires les plus populaires, et nous étions heureux de voir à quel point ils ont apprécié leurs vacances ici. »