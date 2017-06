Les raisons de l’arrestation de Samir El Ouafi

La brigade centrale relevant de la Garde nationale d’El Aouina a travaillé plus d’une semaine sur l’interrogatoire de Sami El Ouafi. Ce dernier qui a été arrêté, ce lundi pour son implication dans nombre d’affaires de pots de vin, d’escroquerie et d’implication dans l’exploitation de personnages réels ou fictifs pour toucher des commissions. Selon le journal en ligne « Akher Khabar », El Ouafi aurait touché plus d’un million de dinars de la part d’un citoyen en contre partie de promesses d’intervention auprès des ministères de l’intérieur et des finances pour l’obtention de privilèges et facilitation des procédures.

Le plaignant, un citoyen de Moknine, voulait obtenir une licence de vente d’alcool. Il a contacté Samir El Ouafi qui lui a promis aide auprès des personnalités, influentes comme Chafik Jarraya. Mais à la suite de l’arrestation de l’homme d’affaires controversé et les tergiversations du producteur de l’émission “liman yajroo faqat”, le citoyen a senti qu’il a été escroqué et a déposé plainte avec les justificatifs nécessaires qui confondent El Ouafi. Confronté à cela, ce dernier a tout nié. Ce qui n'a pas empêché son arrestation.