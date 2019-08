Les retraités su secteur privé dans le désarroi à cause de la grève de la poste

La Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé que les pensions des retraités du secteur privé ainsi que les autres pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants âgées de plus de 55 ans, du mois d’août, ont été versées dans les délais prévus.

Dans un communiqué publié lundi, la CNSS a précisé que les bénéficiaires de ces pensions, affiliés aux services de poste, n’ont pas pu retirer leur pension en raison de la grève observée dans les bureaux de poste.

La grève décrétée dans les bureaux de poste depuis le 21 août courant, a été décidée suite au recours à la force pour disperser le sit-in observé par des responsables syndicaux à proximité du siège du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Les grévistes revendiquent la mise en application des accords relatifs aux promotions professionnelles et l’amendement de la loi organique relative à la poste.

Il est à noter que trois bureaux de postes seulement ont ouvert leurs portes, lundi, aux citoyens à savoir le bureau de poste de Mohamed V, le bureau de Tunis sis à l’avenue Habib Thameur et le bureau sis à la place de la république.