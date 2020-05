Les stades de la Tunisie ne peuvent pas accueillir des matchs internationaux, selon la CAF

Le président de la fédération tunisienne de football, Wadii Jarii a révélé dans une interview accordée à la chaîne El Hiwar Ettounsi, que les stades de Tunisie sont incapables d’abriter les matches internationaux.

En effet, la Confédération africaine de football a envoyé une correspondance dans ce sens à la fédération tunisienne de football. La CAF a également émis des réserves sur la situation du stade olympique de Radès qui a besoin de réparations urgentes pour qu’il conserve son homologation.

Wadii Jarii a souligné que la décision de la CAF aura des conséquences sur la participation des clubs tunisiens aux compétitions africaines et le parcours de la sélection nationales lors des éliminatoires de la CAN 2021 et du mondial 2022.