Les types de passeports tunisiens : explication pour « les nuls »

L’équipe de la télévision nationale chargée de la couverture du match amical de la sélection tunisienne de football et son homologue croate a été refoulée à l’aéroport de Zagreb. Ses membresétaient munis de passeport spécial (couleur rouge) et non diplomatique comme annoncé par certains, qui permet à son détenteur d’entrer sans visa dans un pays étranger qui a un accord préalable avec la Tunisie. Ce qui n’est pas le cas pour l’équipe de TV.

Pour « les nuls », il y a trois types de passeports tunisiens.

le passeport ordinaire (couleur vert sombre) est délivré à tous les citoyens tunisiens qui en font la demande. Il sert à se déplacer à l'extérieur du pays avec ou sans visa et comme une pièce d'identité nationale. le passeport diplomatique (bleu marine) est un passeport attribué aux diplomates et leurs familles. Ce document sert à se déplacer sans ou avec visa à l'extérieur du pays et comme une pièce d'identité nationale. De plus, il garantit au titulaire l’immunité diplomatique lors de son voyage à l'étranger. Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le ministre des affaires étrangères.

Cependant, il y a certaines catégories de personnes qui peuvent obtenir un passeport diplomatique. Il s’agit notamment du Président de la république, du premier ministre, des membres du gouvernement qui sont encore en fonction et les anciens ministres des affaires étrangères, le Président de l’Assemblée et les députés ainsi que les conseillers des affaires étrangères en mission de diplomatie dans les pays étrangers. Le passeport diplomatique a une durée de validation de trois ans. Il est délivré par le Ministère des Affaires étrangères.

L’utilisation du passeport diplomatique est exclusivement à titre de mission diplomatique officielle. Son titulaire n’a pas le droit de l’utiliser pour un voyage personnel. S’il voyage pour son compte personnel, il doit présenter un passeport ordinaire.

Ce genre de document permet à son détenteur de voyager à l’extérieur sans visa dans la plupart des pays du monde. Seuls les anciens présidents de la république, chefs du gouvernement et ministres des affaires étrangères peuvent garder ce genre de document à vie.

3.le passeport de service ou spécial (rouge bordeaux) est un document d'identité et de voyage délivré pour l'accomplissement d'une mission ou d'un déplacement à l'étranger et attribué aux fonctionnaires ou représentants du gouvernement. Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre de l'intérieur et doivent être restitués au ministère de l'intérieur à l'issue de chaque mission à l'étranger. Ils permettent à leur détenteur d’entrer dans un pays étranger sans visa à condition qu’il soit lié par un accord avec la Tunisie.