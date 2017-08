L’Espérance remporte la coupe arabe et empoche six millions de dinars

L’Espérance sportive de Tunis a battu en finale au stade « Borj Al Arab » d’Alexandrie l’équipe jordanienne Al-Fayçali par 3-2 et s’adjuge la coupe arabe des clubs et empoche le pactole de 2.5 millions de dollars, soit environ 6 millions de dinars. Après une première mi-temps timide, L’EST a démarré la deuxième période en trombe marquant deux buts par l’intermédiaire de Saad Bguir avant de se faire rattraper à quelques minutes de la fin la fin de la rencontre 2-2. L’international libyen Akram Zouii a réduit le score à la 72ème minute de jeu et Khalil Bani Attia a inscrit le but de l’égalisation à la 88ème minute de jeu.

Au cours des prolongations, les espérantistes sont cherché à tuer le match ce qui fut fait par le défenseur Chamseddine Dhaouadhi sur passe de Krank Kom. Malgré toutes les tentatives, les Jordaniens n’ont pas réussi à tromper Ben Chrifia.