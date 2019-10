Lettre de félicitations de Nabil Karoui au président élu Kais Saied

Nabil Karoui, président de ''9alb Tounes'' a adressé aujourd'hui, lundi 14 octobre 2019, une lettre de félicitations au nouveau président élu Kais Saïd dans laquelle, il le félicite pour son élection à la présidence de la République, lui souhaitant tout le succès et la réussite dans ses nouvelles fonctions.

Ci-dessous la lettre adressée à Kais Saïd :

‘’Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence de la République tunisienne et à vous souhaiter plein succès dans l’accomplissement de vos hautes charges, notamment, à ce stade critique de l’histoire de la Tunisie, caractérisé par la difficulté de parachever la transition démocratique et les conditions économiques et sociales difficiles que traverse notre pays.

A cette occasion, je veux vous promettre, en mon nom propre et au nom du parti ‘’ 9alb Tounes ‘’, notre appui et notre soutien dans tout ce qui est de nature à favoriser les intérêts de la Nation et le bien de notre peuple.

Vive la Tunisie indépendante, libre et prospère

Vive le peuple tunisien digne et fier.’’



Nabil Karoui

Président du parti 9alb Tounes

Source : Nessma TV