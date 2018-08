LG lance le Stylers, un système d’entretien des vêtements avec reconnaissance vocale et miroir de verre

LG Electronics dévoilera des modèles avancés de son système d’entretien des vêtements Styler à l’IFA 2018. La porte vitrée Styler ThinQ et la porte vitrée miroir Styler présentent des caractéristiques uniques pour améliorer le confort de l’utilisateur tout en préservant la propreté, l’hygiène et l’élégance. Les utilisateurs peuvent contrôler le stylet ThinQ à l'aide de commandes vocales, tandis que la porte vitrée miroir Styler maximise la fonctionnalité de la maison.

La nouvelle porte vitrée à miroir LG Styler ThinQ et LG Styler bénéficie du niveau de performance élevé et de la technologie avancée du Styler original. Avec TrueSteamTM, les nouveaux modèles Styler continuent de garder les vêtements propres et hygiéniques en éliminant plus de 99,9% des germes et des bactéries dans les vêtements de tous les jours.

Le cintre mobile élimine littéralement les plis légers et les odeurs désagréables tandis que la fonction de soin du pli du pantalon élimine les rides et les maintient nettes avec une ligne de pli vif. Et grâce à la fonction Gentle Dry, le Styler sèche les tissus délicats plus rapidement et plus doucement.

Avec la plate-forme IA exclusive de LG, DeepThinQ, à la base, le Styler ThinQ permet un meilleur contrôle grâce aux commandes vocales. Dites simplement “Salut LG” pour activer le Styler. Avec juste une voix, les utilisateurs peuvent activer et désactiver le LG Styler ThinQ, sélectionner et lancer un cycle de nettoyage, vérifier les problèmes et même obtenir une recommandation sur le meilleur cycle.

La porte vitrée miroir LG Styler se marie bien avec tout décor de maison avec son design haut de gamme, sa haute fonctionnalité et son efficacité optimale. Ce produit élégant est doté de portes à miroir pratiques qui complètent tous les meubles et toutes les pièces tout en offrant la même puissance de nettoyage que le stylet ThinQ.

“LG est fière de faire des avancées dans le domaine de l’habillement avec des produits tels que le Styler, qui est équipé de technologies de base avancées développées par LG”, a déclaré Song Dae-hyun, président de LG Electronics et Home Appliance & Air Solution Company. “LG continuera à améliorer le confort des utilisateurs et à proposer des solutions de style de vie complètes avec de nouvelles fonctionnalités et technologies.”