L’historienne Sophie Bessis : « Une nouvelle génération doit prendre le pouvoir en Tunisie »

Dans une interview accordée à Marianne, l’historienne franco-tunisienne Sophie Bessis, à qui on doit de nombreux ouvrages, notamment une biographie de Bourguiba et une très récente « Histoire de la Tunisie », revient sur les récents attentats terroristes survenus jeudi dernier à Tunis. Selon elle, « le pays, confronté au péril terroriste, au marasme économique et à la confusion politique, est à l’arrêt. Une nouvelle génération doit prendre le pouvoir ».

« Compte tenu des modes opératoires du terrorisme dans le monde arabe comme dans la région sahélo-saharienne, la Tunisie ne peut être totalement à l'abri de ses frappes, malgré les progrès qu'ont fait ses forces de l'ordre depuis l'apparition des premiers maquis djihadistes en 2012. Les attentats du 27 juin sont intervenus à un moment délicat : sur le plan économique, ils fragilisent une situation déjà dégradée en compromettant une saison touristique qui s'annonçait bien. Sur le plan politique, ils bousculent une séquence pré-électorale marquée par le surgissement de candidats populistes qui peuvent jouer sur les peurs légitimes de la population, même s'ils sont pour l'instant écartés de la course par les amendements récents apportés au code électoral ».

