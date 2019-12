Ligue des champions CAF : L’Espérance de Tunis frappe fort d’entrée

L’Espérance de Tunis n’a pas fait de faux départ en phase de poules de Ligue des Champions, dans la osirée de samedi 30 novembre, en battant le Raja Casablanca (2-0) au complexe Mohamed V. En un quart d’heure à peine, grâce à des buts signés Anice Badri (8eme) et Ibrahim Ouattara (15eme), le break était fait pour l’Espérance. Les Sang et Or surent par la suite résister aux Aigles Verts et s’installent en tête de ce groupe D, à égalité de points avec la JS Kabylie.