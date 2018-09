Ligue des champions Europa : Messi régale et Liverpool s’impose face au PSG

Le coup d’envoi de la phase des poules de la ligue des champions européenne a été donné hier, mardi 18 septembre 2018. Huit matchs avec six victoires, un match à score de parité 1-1 et un match nul et vierge.

Le match Liverpool – PSG aura été le plus prolifique en buts et qui s’est soldé par une victoire mérités des diables rouges par 3-2. Mais l’affiche Barcelone – PSV Eindhoven aura elle retenue l’attention de plusieurs amoureux du cuir rond en raison du triplé de Lionel Messi et surtout l’ouverture du score, une superbe réalisation sur coup franc dont l’argentin a seul le secret.

Au total, 21 buts ont été inscrits en huit matchs, en attend les huit restants ce mercredi pour boucler la J-1.

Resultats du mardi 18 septembre

– Barcelona 4 – 0 PSV

– Inter 2 – 1 Tottenham

– Bruges 0 – 1 Dortmund

– Monaco 1 – 2 Atletico

-Liverpool 3 – 2 PSG

– Red Star 0 – 0 Napoli

– Galatasaray 3 – 0 Locomotiv Moscow

– Schalke 1 – 1 Porto