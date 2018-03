Ligue des champions : la jeunesse de la vielle Dame

Dominée et menée, la Juventus Turin a renversé une situation des plus compromises pour s'imposer à Wembley devant Tottenham (1-2) et valider son billet pour les quarts de finale mercredi soir. Le scénario est cruel pour les Spurs, mais il laisse une impression de déjà-vu avec ce club italien qui ne lâche jamais rien.

La Juventus a été dominée pendant quasiment une heure. Il y avait plus de vitesse et de tranchant dans le jeu de Tottenham qui a très logiquement ouvert le score. Les Turinois ne parvenaient pas à porter le danger sur les buts adverses. Jusqu'au coaching d'Allegri à l'heure de jeu. Le manager bianconero a eu le nez creux en passant d'un 4-3-3 bancal au 4-4-2 avec les entrées de Lichtsteiner et Asamoah. La Juve a immédiatement affiché un visage plus conquérant. Sept minutes plus tard, elle avait marqué deux fois et renversé la situation. Dans son style caractéristique, elle s'est ensuite arrachée, avec réussite, pour préserver son avantage. Et obtenir une qualification longtemps improbable.

Si la Juve est encore en lice, elle le doit à Gonzal Higuain. Après son doublé du match aller, l'avant-centre turinois a été l'artisan du succès piémontais à Londres avec un but et une offrande pour Paulo Dybala, très discret par ailleurs mais décisif au meilleur des moments. D'abord en difficulté, Giorgio Chiellini a incarné la combativité turinoise dans les vingt dernières minutes.