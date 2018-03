Ligue des champions : le plateau complet des huit qualifiés

Trois clubs espagnols, deux italiens, deux anglais et un allemand : on connaît les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Après la qualification du FC Barcelone face à Chelsea, mercredi soir, on connaît désormais les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid, Liverpool, la Juventus Turin, Manchester City, Séville FC, l'AS Rome et le Bayern Munich accompagnent le Barça pour la suite de la compétition.

Cette saison, seulement trois équipes qualifiées pour les quarts étaient premières au terme de la phase de poules (Barcelone, Liverpool, Manchester City). Les cinq autres avaient fini deuxièmes.

Le tirage au sort aura lieu vendredi 16 mars à midi à Nyon (Suisse). Les matches aller se joueront les mardi 3 et mercredi 4 avril et les matches retour les 10 et 11 avril.