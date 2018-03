Ligue des champions: les affiches des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale a offert un duel entre le Real Madrid, double tenant du titre, et la Juventus, sa victime en finale. Au programme également, un choc 100% anglais Liverpool-Manchester City.

Au vu du plateau encore en lice pour ces quarts de finale, le Barça peut s’estimer quelque peu verni. Les Barcelonais, tombeurs de Chelsea, affrontera l’AS Rome. Avec Séville, les Romains apparaissaient comme les deux équipes un ton en-dessous. Le match retour se disputera en Italie. Séville, justement, tentera de renverser le Bayern Munich, leader incontesté du championnat allemand. Catalans et Bavarois aborderont ces quarts de finale avec l’étiquette de favori.

Les chocs sont apparus dans la deuxième partie de ce tirage au sort. Le premier est un remake de la dernière finale entre le Real Madrid et la Juventus. Le Real, vainqueur du PSG et distancé en championnat, joue la réussite de sa saison sur cette Ligue des Champions. Les Turinois se sont sortis d’une situation difficile face à Tottenham et auront à cœur de prendre leur revanche par rapport à la saison dernière. Pour finir, il y aura un derby anglais entre Liverpool et Manchester City. En Premier League, Liverpool avait été la première équipe à faire tomber City au terme d’un match spectaculaire (4-3).

Toutes les affiches des quarts de finale :

Barcelone-AS Rome

Séville-Bayern Munich

Juventus-Real Madrid

Liverpool-Manchester City