Ligue des champions: l'EST contre Zamalek et l'ESS affronte le Wydad

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique, a été effectué ce mercredi 05 février 2020 au Caire. L’Espérance de Tunis a hérité du club égyptien Zamalek alors que l’Etoile du Sahel affrontera le Widad marocain.



Al Ahly (Egypte) - Sundowns FC (Afrique du Sud) Raja (Maroc) - TP Mazembe (Congo) Zamalek (Egypte) - Espérance sportive de Tunis Wydad AC (Maroc) - Etoile sportive du Sahel