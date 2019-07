L’inconsolable Abdelkrim Zbidi

Dans un statut publié sur sa page Fcaebbok, le ministre de la défense a exprimé en quelques mots son immense tristesse et sa grande douleur à la suite du décès du président de la république Caid Essebsi. "O Patrie, je vous demande pardon si les mots m’ont trahi en ces moments difficiles, celles des adieux aux êtres les plus chers. Que Dieu ait ton âme M.le Président". Avec sa photo devant le cercueil du grand disparu.

On connait les rapports entre le président défunt et Abdelkrim Zbidi, l’un des rares qui a toujours bénéficié de sa confiance. Il était le dernier à l’avoir vu à la veille de son transfert à l’hôpital militaire. Et c’est lui qui a veillé en personne sur son hospitalisation et tout assuré jusqu’au moindre détail.