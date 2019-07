L’indétrônable Jery symbole d’un football tunisien en décadence !

L’équipe nationale de football s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des nations. Elle doit remercier le Mali qui a battu l’Angola et la Mauritanie pour la maladresse de ses attaquants qui auraient pu plier le match dès la première mi-temps. Une équipe sans âme, des joueurs amorphes et un entraineur absent. Mais surtout un président de fédération symbole d’un football tunisien en décadence. Depuis 2012, Wadii Jery est à la tête de la Fédération tunisienne où il fait la pluie et …le mauvais temps. Sous son règne, l’équipe nationale n’a connu que des désillusions en coupe d’Afrique des nations, n’ayant jamais dépassé le stade des quarts de finale. Qualifiée pour la coupe du monde en Russie 2018, elle tombe dans une poule difficile et a été battue par l'Angleterre 1-2 avant d’être sévèrement corrigée par la Belgique 2-5. Elle a néanmoins gagné son dernier match contre la Panama par 2-1.

Le président indétrônable de la FTF a consommé huit entraineurs en sept ans. Sami Trabelsi, Nabil Maaloul par deux fois, Ruud Krol, Georges Leekens, Henry Kasperchak, Fawzi Benzarti et l’actuel sélectionneur Alain Giresse déjà en difficulté et qui serait débarqué en raison de la du mauvais parcours de la Tunisie pendant la CAN égyptienne. A moins d’un sursaut en huitième de finale !

Le choix de Giresse a été critiqué par les connaisseurs du football. Ce dernier fait partie d’une liste grands joueurs qui ont échoué comme entraineur.

Selon le site français footbal365.fr, « il n’est pas parce que certains ont été d’excellents joueurs qu’ils sont d’aussi bons entraîneurs.

Après une carrière de joueur exceptionnelle, Alain Giresse a enchainé les désillusions en tant qu’entraineur. Début avec le PSG. Il se fait virer après 11 matchs. Puis, il connaitra de nombreux échecs en devenant sélectionneur sur le continent africain.

Dans cette liste figurent de très grands noms qui ont marqué l’histoire du sport roi. Nous en citons, Michel Platini triple ballon d’or, le kaiser Franz Beckenbauer qui même s’il a réussi à gagner la coupe du monde avec l’Allemagne en 1990, il a lamentablement échoué par la suite, le grand Diedo Maradona, le hollandais Marco Van Basten, triple ballon d’or qui avait fait les beaux jours de l’AC Milan, Antoine Kombouaré, Clarence Seedorf, Jean Pierre Papin, Hristo Stoichkov…

Que va faire Jery si jamais la Tunisie n’accède pas au tour suivant ? Limoger l’entraineur et recruter un autre ? Très facile. Mais le mieux serait qu’il démissionne pour sauver ce qui lui reste de son honneur. En football bien sûr !