L’Internet des Objets, un levier pour le développement du secteur agricole

Dans le cadre d'un workshop tenue au siège de Ooredoo Tunisie, l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) et l’Alliance tunisienne de l’IoT, ont eu le plaisir de débattre de l'intérêt de "l’Internet des Objets" pour la recherche et le développement agricoles.

Lors de cette rencontre, les participants ont détaillé les perspectives du développement agricole grâce à l’usage de l’Internet des Objets (IoT). Ils ont précisé que ces nouvelles technologies ouvrent des voies de modernisation prometteuses pour le secteur agricole en Tunisie grâce aux différentes solutions dédiées. Outre l’amélioration de la productivité et la réduction des pertes sur les récoltes, l’Internet des Objets offre également la possibilité de calculer le taux d’humidité et de réduire l’utilisation abusive de l’arrosage automatique grâce à des capteurs connectés efficaces ainsi que des solutions pour le traitement instantané des données.

Des solutions IoT au service des laboratoires affiliés à l’IRESA ont également été présentées.

Pour rappel, l’Alliance tunisienne de l’IoT a été fondée par cinq acteurs de l’industrie des télécommunications à savoir Ooredoo, l’IPNET, la SUP’COM, l’Ecole Polytechnique et le CERT. Cette corporation vise à créer une véritable chaîne de valeur pour le développement de solutions IoT dans divers domaines.