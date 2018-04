L’Isie invite l’UE à déployer une mission d’observation pour les municipales

A l’invitation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), l’Union européenne (UE) a déployé une Mission d’Observation Electorale (MOE) pour les élections municipales qui auront lieu le 6 mai prochain.

Federica Mogherini, Haute Représentante pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne, a nommé M. Fabio Massimo Castaldo, membre du Parlement européen, Chef Observateur de la Mission.

Une équipe-cadre de sept analystes électoraux est déjà basée à Tunis à partir du 6 avril 2018. 28 observateurs de longue durée seront également déployés à partir du 13 avril sur l’ensemble du pays. Au total, la MOE disposera de plus de 80 observateurs issus des Etats membres de l’UE, et observera toutes les phases du processus électoral. La MOE de l’UE se réjouit également à la perspective de coopérer avec d’autres missions d’observation.

« Les élections municipales du 6 mai prochain marqueront une étape importante dans la consolidation démocratique du pays et la mise en œuvre de la Constitution du 27 janvier 2014 qui ouvre la voie à un processus de décentralisation ambitieux. Le soutien de l’Union européenne pour une Tunisie démocratique, stable et prospère reste constant », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de l’UE.

Cité dans le communiqué Mogherini déclare que l’Union européenne souhaite poursuivre son engagement d’accompagner les réformes en cours en Tunisie de façon à ancrer le processus de transition démocratique dans la durée. « Je suis confiante que la Mission d’Observation Electorale, sous la conduite de M. Fabio Massimo Castaldo, sera une contribution supplémentaire à la qualité de ces scrutins très importants ».

De son côté, M. Fabio Massimo Castaldo ajoute dans le même document que « cette Mission d’Observation Electorale s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales privilégiées que l’UE entretient avec la Tunisie. Elle témoigne de la solidité de notre partenariat et de l’importance de notre travail commun pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Elle se place aussi dans la continuité de notre coopération dans le domaine électoral, illustrée par notre contribution à l’observation des élections de 2011 et 2014 ».

À l’issue du scrutin, la MOE présentera publiquement ses conclusions préliminaires sur le déroulement du processus électoral. Un rapport analytique complet, qui inclura notamment des recommandations en vue des prochaines échéances électorales, sera ensuite présenté au gouvernement tunisien, quelques semaines après les élections. L’Union européenne continuera à travailler avec les autorités tunisiennes pour la consolidation démocratique dans le pays, ainsi que la mise en œuvre des recommandations de sa Mission d’Observation Électorale.

Il est à rappeler que l’Union européenne a déjà déployé une MOE en Tunisie en 2011 et en 2014, ce qui démontre la détermination de l'UE à soutenir le processus de transition démocratique du pays sur le long terme.