L’ISIE s’active à parachever les préparatifs pour l’organisation des municipales

L'Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) a décidé, lors d'une réunion extraordinaire tenue jeudi soir, de poursuivre les préparatifs pour parachever le processus électoral de 2017, notamment l'achèvement des procédures d'approbation des candidatures qui débute le 19 septembre courant.

L'ISIE a indiqué, dans un communiqué rendu public jeudi soir, que le ministre directeur du cabinet présidentiel, a réaffirmé lors d'une réunion jeudi avec le président par intérim de l'Instance, l'engagement de la présidence de la république de publier le décret présidentiel portant convocation des électeurs à élire les membres des conseils municipaux et sa publication au journal officiel avant le 18 septembre, sous réserve d'achever la composition de l'ISIE et de combler les vacances.

Le président par intérim de l'Instance a tenu d'autre part une réunion avec le secrétaire général du gouvernement portant sur l'état de préparation des chambres administratives régionales de première instance.

Le secrétaire général du gouvernement a précisé à cet égard que 12 chambres ont été installées à Monastir, Sfax, Le Kef, Kairouan, Nabeul, Bizerte, Kasserine, Sousse, Médenine, Gabes, Gafsa et Sidi Bouzid. Il a indiqué que 60 magistrats administratifs ont été recrutés dont les candidatures seront soumis au conseil supérieur de la magistrature, en attendant la publication des décrets présidentiels sur leur nomination.

Des secrétaires officiant dans les sièges des chambres administratives régionales seront recrutés avant 18 septembre alors que tous les équipements nécessaires seront mis en place avant la fin du même mois, a-t-il ajouté.

Ces chambres seront opérationnelles avant la fin septembre et avant le début de dépôt des recours en litige sur les candidatures et l'annonce des listes qualifiées pour les élections municipales au plus tard jeudi 5 octobre 2017.

L'ISIE a proposé par ailleurs la publication d'une circulaire par la présidence du gouvernement adressée aux différentes parties prenantes dans le processus électoral pour préserver la neutralité de l'administration.