L’ITES organise un conférence débat avec la secrétaire générale de la francophonie

Dans le cadre de ses Rendez-Vous d'Amilcar, l'Institut Tunisien des Etudes organise une conférence débat animée par Madame Michaëlle Jean, Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie et ce le mercredi 28 juin 2017 au Palais Dar Dhiafa- Carthage.

Michaëlle Jean a été élue Secrétaire générale de la Francophonie le 30 novembre 2014, lors du 15e Sommet de la Francophonie.

Née en 1957 à Port-au-Prince, en Haïti, c’est en 1968 qu’elle arrive au Canada avec ses parents qui fuient, comme des milliers d’autres familles, le régime dictatorial de François Duvalier. Elle connaît l’émigration et la douleur du déracinement.

Le Québec devient sa terre d’accueil. À l’Université de Montréal, elle complète un baccalauréat ès arts en Littérature et langues modernes (italien et espagnol).

De 1988 à 2005, Michaëlle Jean connaît une brillante carrière de journaliste et d’animatrice d’émissions d’information à la télévision publique canadienne, les réseaux de langues anglaise et française. Ses réalisations en journalisme lui valent de nombreux prix.

Le 27 septembre 2005, Michaëlle Jean devient la 27e gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Elle place avec autant de vigueur le rayonnement international du Canada au cœur de son action. Durant les cinq années de son mandat, elle effectue plus de quarante visites d’État et missions officielles à l’étranger.

Michaëlle Jean a la conviction que la jeunesse est une force et un espoir pour tout pays. C’est pourquoi elle crée avec son mari la Fondation Michaëlle Jean dont les programmes encouragent et mobilisent, par l’art et la culture, les jeunes en difficulté au Canada. Elle poursuit de cette manière l’œuvre de solidarité et de civisme qui ne cesse de guider sa vie.

Elle accepte en 2012 la fonction de chancelière de l’Université d’Ottawa, le plus grand campus bilingue en français et en anglais au monde. Elle promeut un important programme de partenariat, en cotutelle et en co-diplomation, avec d’autres universités des pays de la Francophonie qui participent au renforcement des compétences, des connaissances et de la professionnalisation.

Michaëlle Jean est très engagée pour la promotion de la langue française. En effet, en 2010, à la demande du secrétaire général de la Francophonie, elle accepte et assume avec dynamisme et rigueur le rôle de Grand Témoin de la Francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012.

Michaëlle Jean a aussi reçu le Prix Canada 2009 du Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) pour sa contribution extraordinaire à l’avancement de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La même année, elle reçoit le Prix de reconnaissance de l’Excellence du Conseil d’administration de l’Institut national de la qualité pour sa contribution exceptionnelle à la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes et de l’humanité.

En 2011, le réseau international Universities Fighting World Hunger lance le Michaëlle Jean Emergency Hunger Relief Award qui récompense des étudiants qui se sont démarqués dans la lutte contre la faim en situation de crise humanitaire.