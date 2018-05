L’IVD va terminer son travail suite à un accord avec le gouvernement

Un accord a été trouvé entre le gouvernement et l’instance vérité et dignité (IVD) pour permettre à cette dernière de continuer son travail. Selon un communiqué commun, Sihem Ben Sedrine, présidente de l’IVD et Mehdi Ben Gharbia en tant que représentant du gouvernement ont signé ce jeudi 24 mai 2018 une décision commune dans ce sens.

Les dossiers qui concernent les atteintes graves contre les droits de l’homme seront transférés devant les chambres spécialisées avant la fin de ce délai. Les critères de réhabilitation et de dédommagement doivent, également, être arrêtés avant ce délai. L’accord stipule, également, que le rapport final devra être prêt et remis aux trois présidences.

L’accord commun a indiqué que l'instance et le gouvernement sont en train de coordonner pour réussir du processus de la justice transitionnelle. Ce qui permettra au gouvernement de respecter les engagements en matière de justice transitionnelle.