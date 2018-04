Loi sur les « Startup Act », une belle aubaine pour les jeunes

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, dans la soirée d’hier, en séance plénière, le projet de loi relatif à la promotion des Startups en séance plénière à avec 110 voix pour, 0 contre et 4 abstentions.

Cette nouvelle loi qualifiée de très importante, par le député Riadh Jaidane, va, selon lui, « encourager les jeunes y compris les Tunisiens résidant à l’étranger à lancer leurs propres startups et investir en Tunisie »,a-t-i écrit dans sa page Facebook.

Il ajoute qu’elle « permettra aux jeunes promoteurs d’ouvrir des comptes bancaires en devises, dans le but de leur faciliter l’acquisition d’équipements, la création de filières à l’étranger, l’accès aux marchés étrangers et d’éviter la lourdeur des procédures administratives...

Il garantira le droit de chaque jeune diplômé du supérieur à concrétiser son idée de projet et de profiter des mécanismes d’incitations mis en place par l’Etat ».