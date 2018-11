Londres, capitale du textile tunisien

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2017/2019, décrété par le gouvernement au profit de la relance du secteur textile et habillement, le Centre de promotion des exportations (Cepex), en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Londres a organisé une action pilote ,le « Tunisia textile days in London » à Londres, du 5 au 9 novembre 2018, en guise de préambule à un partenariat bilatéral entre producteurs de textile tunisiens et importateurs/donneurs d’ordre britanniques.

La programmation de cette mission dont le point d’orgue consiste en des rencontres Business to Business, fut opérée en totale concertation avec la FTTH (Fédération tunisienne du textile et de l'habillement) en adoptant une approche méthodique qui prône un paramétrage au préalable, en prenant en considération les chances des PME, selon leurs filières d’activité et leur niveau d’intégration, à accrocher l’intérêt des opérateurs britanniques et à répondre au mieux à leurs prétentions.

Pour ce faire ; le CEPEX en collaboration avec notre ambassade à Londres s’est associé à une agence de relation publique de la place, au réseau de partenaires étoffé, particulièrement les enseignes britanniques de mode et d’habillement, pour bénéficier de son conseil et son expertise sur le marché du Royaume-Uni et effectuer l’opération de démarchage et de matching ainsi que les dispositions liées à la logistique et la communication.

Trois filières principales furent identifiées au préalable, en l’occurrence le Jean/sportswear, la lingerie/balnéaire et le Prêt-à-porter.

Ce choix fut le fruit d’une étude portant sur la demande et la nature du business en Grande Bretagne avec les atouts et points forts de l’offre tunisienne en matière d’industrie textile, notamment dans la capacité des PME à répondre aux exigences du Fast-fashion et de la réactivité tout en conciliant la bonne qualité avec la maitrise des coûts de production.

Cette mission d’envergure qui rassemble par ailleurs onze (11) entreprises œuvrant dans les filières susmentionnées, ne se cantonne pas aux rendez-vous BtoB seulement, elle se veut également une tribune idéale pour que les PME participantes puissent s’imprégner de la culture et du mode des affaires avec les enseignes britanniques d’habillement qui présentent par ailleurs des nuances patentes par rapport à leurs homologues dans le reste de l’Europe occidentale.

Pour ce faire, la première journée de cette mission a été consacrée à l’établissement d’un échange interactif entre les PME tunisiennes et leaders de l’industrie textile en Grande Bretagne en guise de préambule aux rencontres BtoB.

Cette journée qui s’est tenue dans les locaux de l’Ambassade de Tunisie à Londres, a permis de décrypter les particularités du marché britannique et d’analyser le ‘’business-model ‘’ que préconisent les enseignes britannique en s’approvisionnant à l’étranger.

Les participants tunisiens se sont fait remettre une étude de marché complète sur les particularités du marché britannique de l’habillement en vue d’aiguiser leur connaissance et d’aiguiller leur méthode d’approche des clients outre-manche. S’en sont suivies plus tard, dans l’après-midi, des visites au sein de magasins et enseignes de mode de renom à Londres par petits groupes répartis selon les filières d’activité et les centres d’intérêts des participants dans le but de conférer à cette mission une note d’empirisme basée sur l’expérience incontournable du terrain et l’analyse du comportement du consommateur britannique.

37 acheteurs britanniques pour pas moins de 140 rendez-vous d’affaires

Les deux journées suivantes se sont caractérisées par des rencontres BtoB entre les onze entreprises tunisiennes participantes et 37 acheteurs britanniques dont de célèbres enseignes telles que Marks and Spencer, Paul Smith, Ted Baker, River Island, Austin Reed, Jaeger, Laura Ashley…etc.

Au total, pas moins de 140 rendez-vous furent établis tout le long de ces deux journées, promettant de grandes perspectives de concrétisation au regard, non seulement de la qualité et de la diversité des produits exposés, mais aussi de la capacité des entreprises tunisiennes à s’adapter aux exigences de commandes en termes de réactivité, et de livraison.

Le Textile : un secteur qui reprend son envol

Selon les derniers chiffres, les exportations du secteur textile se sont appréciées de 20% au cours des 7 premiers mois de 2018. Les signes d’une reprise qui s’inscrira dans la durée sont patents au regard des programmes de soutien et à financement et assistance technique étrangers. De bons augures pour convertir le potentiel du marché britannique en business effectif.

le Cepex, s’est employé d’arrache-pied pour conférer au secteur du Textile une nouvelle charte graphique et identité visuelle qui s’accommode des facteurs conjoncturels compromettants et interpelle l’esprit des Hommes d’affaires et prospects étrangers sur l’idée d’un renouveau porteur d’espoir et d’une nouvelle étape prometteuse en bonnes affaires tout en assurant une continuité avec les acquis du passé. Un slogan fut développé pour la circonstance, en l’occurrence « made in Tunisia, made for fashion ».

Le « Tunisia textile days in London » arrive à point nommé pour communiquer sur cette nouvelle identité sur un marché anglophone, à savoir la Grande Bretagne par le biais d’une palette d’outils allant du spot promotionnel aux visuels, en passant par les supports documentaires. Ce faisant, une campagne de communication sur l’événement fut menée en Grande Bretagne, particulièrement dans le premier magazine spécialisé dans la mode en Angleterre, en l’occurrence Drapers dans ses deux versions électronique et print.

Aujourd’hui du Royaume-Uni est seulement le 9ème client de la Tunisie avec le modique taux de 1.7% du total des échanges (509 MD en 2016). Des chiffres certes qui ne font pas rêver, mais qui illustrent l’étendue d’un potentiel que faiblement exploité faute de volonté commune à renverser la vapeur. Le marché britannique en termes de consommation d’articles d’habillement (1er importateur de l’Union européenne). En 2017, il a atteint une taille conséquente où la consommation a culminé à environ 40 milliards de livres, l’équivalent de 145 milliards de dinars !

Toutes les prévisions s’accordent sur une croissance qui devrait se situer autour de 24% (+3,28 Mds de GBP) à l’horizon de 2021. Cette progression sera principalement tirée par la mode masculine qui devrait progresser de 6,5 % dans les cinq prochaines années, ainsi que par les ventes en ligne. Le marché du prêt à porter féminin, secteur le plus dynamique de l’habillement avec une part de marché de 51,5 %, devrait afficher une croissance de 5 % sur la même période. Autant d’arguments suffisants pour éveiller les consciences des professionnels sur l’impératif de cocher ce marché parmi les priorités en termes d’effort promotionnel et d’inciter les institutions mandatées pour accompagner les PME exportatrices à aiguiller davantage leurs actions sur ce marché.