Lotfi Brahem dépose plainte contre Nicolas Beau et Al Jazeera

Pour une fois, Lotfi Brahem, le désormais ancien ministre de l’intérieur est sorti de sa réserve habituelle en se débarrassant de son costume de général de la garde nationale pour éclairer la lanterne des Tunisiens sur ce présupposé complot dont il se trouve accusé. Invité de l’émission Midi Show sur Mosaïque Fm, il a catégoriquement démenti cette assertion colportée par un certain Nicols Beau dans son site Mondafrique et répercutée par Al Jazeera, toujours à l’affut de ce genre de rumeurs infondées. « La planification d'un coup d'Etat a été commercialisée par des blogueurs et des hommes politiques », a-t-il affirmé. D’ailleurs, il a déposé plainte contre le journaliste et le chef du bureau de la chaine en Tunisie.

Brahem a, également, démenti une quelconque rencontre avec le chef des renseignements émiratis à Djerba, comme avancé par le journaliste. Conséquence de cette rumeur, des annulations de réservation touristiques ont été enregistrées.