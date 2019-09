Lotfi Mraihi pris dans ses propres contradictions

Lotfi Mraihi, éliminé au premier tour de l’élection présidentielle est venu s plaindre dans le plateau de Myriam Belkadhi sur El Hiwar Ettounsi du comportement des médias à son égard. Il a même déclaré avoir déposé plainte contre certains d’entre eux pour « diffamation ».

Au cours d’une conférence de presse tenue hier, il a apporté son soutien à Kais Saied parce que selon lui, « il est pour la préservation de la souveraineté nationale et des richesses du pays et qu’il a les mains propres ». Mais il refuse de figurer dans la liste des soutiens de Saied. Mraihi qui a obtenu un bon score, 221 190 voix, soit 6,6%, ne veut soutenir Nabil Karoui qui, d’après lui, ne respecte pas la loi et n’a pas voulu appliquer la décision de fermeture prise par la HAICA contre la chaine Nessma TV. Pourtant M.Mraihi s’est produit sur cette chaine comme sur Zitouna TV et il dit que s’il avait à le refaire, il le referait. Bien pis, il n’hésiterait pas à faire des courses dans les commerces parallèles qu’il n’a cessées de critiquer parce qu’elles grèvent l’économie nationale.

L’ancien candidat s’est également trompé en déclarant que Bourguiba avait signé un protocole avec la France lui permettant de gérer les richesses du pays. Alors que le premier président de la république avait nationalisé les terres tunisiennes, le 12 mai 1964, provoquant la colère de l’ancien pays colonisateur.