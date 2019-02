« Love is in the car » avec la Ford Fiesta

La voiture et l’amour, voilà une histoire qui dure depuis plus d’un siècle. Symbole d’indépendance et de liberté, la voiture demeure un outil de séduction puissant et incontournable.

Parmi les modèles plébiscités en Tunisie et ailleurs, la nouvelle Ford Fiesta possède cette capacité unique de pouvoir faire chavirer bien des cœurs ! Très prisée, elle n’en finit pas de susciter l’engouement partout où elle passe.

Des courbes si attirantes !

Et pour cause : le secret du charisme ravageur de la Ford Fiesta réside dans sa conception. Pour mieux comprendre son capital de séduction, il est néanmoins nécessaire de revenir quelques années en arrière.

En effet, depuis la sortie de son emblématique modèle T en 1908, Ford n’a pas cessé de créer des véhicules au design à la fois révolutionnaire, accessible et populaire. Installés un peu partout dans le monde, les centres Ford Design centralisent le travail de centaines d’artistes dont la mission consiste à dessiner des voitures uniques en leur genre.

Depuis les croquis initiaux en passant par les modèles sculptés en argile et jusqu’aux prototypes qui donneront naissance à des modèles conduits par des millions de personnes : les centres Ford Design sont le cœur même de la philosophie de Ford et de sa signature « One Ford ». Ils ressemblent d’ailleurs davantage à des ateliers de sculpteurs qu’à des centres ultramodernes de conception de voitures.

Des centaines d’heures de travail de conception sont ainsi nécessaires pour créer des formes subtiles dont le style dynamique prend naissance petit à petit. Toutes ces créations associent judicieusement l’artisanat traditionnel aux méthodes les plus modernes, assistées par ordinateur.

Séductrice jusqu’au bout des jantes !

Le processus de conception de la nouvelle Fiesta a suivi le même cheminement que celui qui a vu naître tous les grands modèles de la marque.

L’extérieur et l’intérieur de ce modèle « dernière génération » ont pris vie à partir de différents croquis sur papier. Les dessins réalisés à la main ont ensuite été revus, raffinés et modélisés sur ordinateur avant d’être confiés aux modeleurs experts en argile de Ford. Ces artisans hautement qualifiés ont apporté aux croquis initiaux et aux dessins une perception en trois dimensions. Leur expertise a aussi permis de sculpter à la main la carrosserie complète du modèle mais aussi les sièges et les moindres détails du tableau de bord.

Des atouts de charme pour mieux vivre sa mobilité

Le design extérieur du véhicule s’appuie sur le style audacieux typique de la version précédente, auquel s’ajoute une touche supplémentaire d’élégance et de fluidité. Le capot et la calandre adoptent un style plus épuré, tandis que les projecteurs, plus élégants, offrent un effet enveloppant immédiatement reconnaissable de jour comme de nuit. Avec ses lignes étirées, le profilé latéral de la Ford Fiesta est encore plus fluide !

Le design intérieur s’inspire quant à lui des smartphones et des tablettes. Chacune des interactions à bord du véhicule contribue à l’expérience globale de l’utilisateur. Ces interactions ont permis aux designers de Ford de façonner les éléments clés de l’intérieur de la nouvelle Fiesta. Il en résulte un habitacle parfaitement intuitif et centré sur l’humain. La conception ergonomique et les matériaux souples contribuent véritablement à une sensation de qualité « premium ».

Séductrice mais aussi intelligente et connectée

Simplifier son quotidien, conduire plus sereinement et même éviter les accidents : la nouvelle Ford Fiesta dispose du plus grand arsenal technologique de sa catégorie. Avec la garantie d’apporter plus de confort et de sécurité au conducteur et aux passagers.

Le modèle accueille, dans sa version « Titanium », le système multimédia connecté SYNC 2.5 qui permet aux conducteurs de contrôler le système audio et les smartphones connectés.

Véritable outil de séduction, la Fiesta plaît à tout le monde...

La Ford Fiesta est aussi une voiture bourrée de qualités, avec notamment un comportement routier extrêmement sain et plaisant… Elle sait séduire tous les publics.

Convenant également aux familles, ses portières s’ouvrent bien grand, ce qui facilite grandement l’accès lorsque vient le moment où il faut attacher les enfants à l’arrière de la voiture. Avec son coffre qui caracole parmi les plus grands du segment, mais aussi ses nombreux espaces de rangement, la Fiesta est drôlement impressionnante pour une petite citadine!

La nouvelle Ford Fiesta propose une gamme de moteurs Essence, délivrant des performances et une efficacité énergétique de premier ordre.

La Fiesta est disponible avec le moteur Essence 1.0 litre EcoBoost, en version 100ch associé à une nouvelle boîte de vitesses automatique à six rapports. Cette motorisation Essence affiche une consommation réduite à partir de 3.7l/100km.

Cet exceptionnel bloc moteur EcoBoost de 1.0 litre s’est adjugé le titre de moteur international six années consécutives. Ce moteur 3 cylindres compact et puissant reste indétrônable dans sa catégorie depuis 2012.

Par ailleurs, le moteur 1.1 litre Essence de Ford, qui partage son architecture à trois cylindres avec le bloc 1.0 litre EcoBoost, est couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, dans une version de 84 ch.