Lufthansa lance LoungeNet

Déployant une pléthore de nouvelles offres et de services sur mesure, Lufthansa désire rendre les séjours au sein de ses lounges aussi agréables que possible.

Ainsi, la compagnie aérienne vient de lancer « LoungeNet » : il s’agit d’une plateforme numérique entièrement gratuite. Cette plateforme fournit aux passagers de la compagnie plusieurs informations détaillées sur les différents services disponibles au sein de l'aéroport où ils se trouvent, ou encore sur les prestations qui pourront leur être fournies lors de leurs prochains vols.

En outre, la plateforme permet aux clients de Lufthansa de se tenir régulièrement informés sur l’ensemble des offres proposées par la compagnie aérienne ou par ses partenaires. Par exemple, les clients de Lufthansa pourront, via LoungeNet, télécharger gratuitement l’application « eJournals » pour être au fait de l’actualité. Ils pourront également consulter des informations sur la collecte et l'utilisation de leurs miles grâce à l’application « Miles & More ».

De son côté, la plateforme « LoungeNet News » tiendra les clients informés sur les nouveaux produits et offres accessibles au niveau des lounges Lufthansa.

Toujours dans l’objectif de satisfaire ses clients, Lufthansa LoungeNet vient de débuter sa collaboration avec TINTYOGA.com : il s’agit d’un site multilingue qui rassemble les meilleurs enseignants de yoga au niveau mondial. Ainsi, et grâce à LoungeNet, les clients du lounge Lufthansa pourront avoir accès à des exercices de relaxation parfaitement adaptés à leurs conditions de voyage.

Du bout des doigts, les clients pourront visionner des vidéos pratiques qui les aideront à lutter efficacement contre les douleurs cervicales ou lombaires générées par les longues heures passées en avion. Ils pourront également accéder à des exercices destinés à atténuer les effets du décalage horaire et qui pourront facilement être reproduits en étant assis ou couché sur l’un des fauteuils du lounge.

Lufthansa a lancé également, en collaboration avec le japonais Konica Minolta, un service inédit d'impression de documents ! Ainsi, il suffira aux invités du lounge Lufthansa d’envoyer leurs documents à « print@lh-lounge.de », pour recevoir un code PIN. Celui-ci leur permettra de lancer l'impression de leurs documents depuis une imprimante disponible à l’intérieur du lounge.

Ce service est disponible depuis novembre dernier dans tous les lounges Lufthansa situés en Allemagne. Il sera bientôt lancé au Moyen-Orient, ainsi que dans d'autres régions du monde.

Enfin, les voyageurs d'affaires en escale à l’aéroport de Francfort pourront se détendre au sein d’un magnifique spa situé dans le prestigieux lounge « Senator und First-Class ».

Le spa Lufthansa est directement géré par l'Institut CHI-MAS : il propose une multitude de soins spéciaux comprenant des séances de manucure, de pédicure ou encore de soins du visage… Le spa offre également l’accès à des séances de détente à base de pierres chaudes, ou encore à des massages thaïlandais destinés aux voyageurs qui désirent marquer une petite pause avant de poursuivre leur voyage.