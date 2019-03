L’UNICEF préoccupée par les violations contre les enfants en Tunisie

Le bureau de l'UNICEF a noté, jeudi, avec "grande préoccupation" l'ensemble des violations exercées, ces derniers temps, à l'encontre de l’enfance, appelant à la nécessité d’une remobilisation pour les droits des enfants en Tunisie.

"Ces violations dénoncées par l'opinion publique y compris les organisations non-gouvernementales, les médias, les parents, les enfants et les pouvoirs publics eux-mêmes confirment la nécessité de s’investir davantage dans le développement et la protection des enfants et des adolescents", souligne l'UNICEF dans un communiqué publié jeudi.

"Les préjudices subis par les enfants ont des conséquences durables sur les victimes et sont indemnisables", prévient l'organisation, soulignant qu'il reste beaucoup à faire malgré les avancées enregistrées dans le domaine de l’enfance en Tunisie.

Tout en renouvelant son soutien à la Tunisie, l’UNICEF a appelé les décideurs, le secteur privé, les médias, la société civile, les familles et les partenaires de développement à redoubler leurs efforts et leurs investissements dans la réalisation des droits de chaque enfant et chaque adolescent en Tunisie.

(Source : TAP)