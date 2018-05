L'UNIH entame un ​partenariat avec la Côte d'Ivoire

L'Union Nationale de l’Industrie Hôtelière (UNIH) a participé au salon du tourisme ivoirien SITA qui s'est tenu à Abidjan du 27 avril au 1er mai 2018.

A cette occasion, son Président a eu des entretiens fructueux, respectivement, avec le Président de la Fédération Nationale de l'Industrie Touristique de Côte d'Ivoire, Monsieur Mamadou DIOMANDE etMonsieur Lolo DIBY CLEOPHAS Président de la Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière de Côte d'Ivoire.

Les entretiens ont porté sur les perspectives et les moyens de développer la collaboration entre l'UNIH et les deux fédérations ivoiriennes, avec lesquelles elles signera, prochainement, une convention de partenariat, relative à l'échange d'informations, d'expertise et d'expérience; notamment dans les domaines des ressources humaines, de la gestion et de la qualité du produit, ainsi qu' au développement et renforcement des relations touristiques entre les deux pays.