L’université privée EBS organise un séminaire sur la finance internationale

Espima Business School vient d’organiser, ce mercredi 20 février 2019, un séminaire autour de la finance internationale.

Cette rencontre a été animée par Dr. Tammam Mouakhar, Senior Vice-Président, Economic & Investment Strategy à GIC Singapour (le principal fonds souverain du pays), expert en finance de renommée internationale, notamment au Canada et à Singapour.

Ce séminaire a permis aux étudiants de l’EBS de comprendre l’importance de la certification dans la finance au niveau national et international, mais également d’élargir leurs connaissances des différents métiers de la gestion au sein des entreprises et dans le milieu associatif.

Un débat très constructif a eu lieu entre Dr. Tammam Mouakhar et les étudiants durant lequel cet expert international a incité les présents à enrichir au maximum leurs connaissances, indiquant qu’avec la mondialisation des marchés financiers, la finance internationale requiert de plus en plus de nouvelles compétences.

Il a rappelé dans ce sens que les jeunes analystes financiers qui veulent œuvrer dans ce domaine doivent maitriser particulièrement la négociation et l’obtention de financement étranger, la gestion des risques et plus particulièrement le risque lié au change et la gestion de la trésorerie….

A travers les conseils et recommandations du Dr. Tammam Mouakhar et des représentants des différents métiers présents pour l’occasion, les étudiants de l’université EBS ont pu soit conforter leurs choix de spécialités ou bien choisir d’autres parcours universitaires alternatifs.