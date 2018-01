L’UPL reporte la réunion de son conseil national

Prévue, les 27 et 28 janvier courant, la réunion du conseil national de l’Union patriotique libre (UPL) a été reportée aux 10 et 11 février prochain.

Selon Yosra Mili, membre du bureau politique du parti, chargé de l’information, le bureau de l’UPL a tenu samedi une réunion avec les coordinateurs régionaux pour fixer la date de la prochaine réunion du conseil national.

« La prochaine réunion sera consacrée à l’audition du président de l’UPL, Slim Riahi au sujet de sa démission, présentée fin décembre dernier », a-t-elle déclaré.

La réunion du conseil national de l’UPL devrait également plancher sur la restructuration du bureau exécutif du parti, la fixation de la date définitive du premier congrès du parti ainsi que sur la participation de l’UPL aux élections municipales.

Le président de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi, avait annoncé, le 28 décembre dernier, sa démission de la présidence du parti sans donner les motifs de sa décision.

Quelques jours plus tard, la vice-présidente de l'Union patriotique libre (UPL), Samira Chaouachi, avait décliné, une proposition pour présider le parti justifiant sa décision par le refus du bureau politique et des structures régionales et locales de la démission de Slim Riahi.

Le bureau politique de l'UPL avait appelé le conseil national à se réunir, exceptionnellement, les 27 et 28 janvier courant, pour examiner la démission de Slim Riahi.