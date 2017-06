L’UPL soutient son président Slim Riahi

Les membres du bureau politique de l’Union patriotique libre (UPL), réuni jeudi 29 juin, ont réaffirmé leur soutien absolu au président du parti Slim Riahi. Ils ont exprimé leur crainte de voir « la campagne méthodique menée » contre ce dernier cibler le parti.

Dans une déclaration rendue publique vendredi, à l’issue de la réunion qui s’est déroulée en présence de Slim Riahi, les membres du bureau politique de l’UPL ont affirmé leur confiance en la justice tunisienne.

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier avait émis mercredi 28 juin, une décision de gel des comptes bancaires, des actions et des biens de l’homme d’affaire et président de l’UPL, Slim Riahi.

Joint mercredi par l’agence TAP, le porte-parole du pôle, Sofiène Selliti avait expliqué que cette décision a été prise sur la base d’une affaire portée devant le pôle judiciaire économique et financier contre Slim Riahi pour suspicion de blanchiment d’argent.

En vertu de cette décision, le juge d’instruction a adressé une série de correspondances à l’Instance du marché financier pour geler les actions du suspect, à la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour geler ses comptes bancaires, et à la direction de la propriétaire foncière pour geler ses biens immobiliers, a-t-on appris de la même source.