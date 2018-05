L’UTAP tient son 16ème congrès du 8 au 11 mai

170 candidats se présentent aux élections du nouveau Conseil central de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), à l’occasion du 16èmecongrès de l'organisation agricole qui se tiendra du 8 au 11 mai 2018 à Tozeur (sud--ouest du pays), a indiqué Moez Ben Zaghdane, président adjoint chargé des structures à l’UTAP.

Contacté par l’Agence TAP, Zaghdane a précisé que près de 380 congressistes participeront aux élections du Conseil central de l’organisation agricole, pour élire 100 candidats parmi les 170 ayant présenté leur candidature.

« Dans une 2ème étape, les 100 élus au Conseil central procéderont aux élections du nouveau bureau de l’organisation agricole composé de 20 personnes et du nouveau président de l’UTAP.

Le congrès sera ouvert mardi soir, 8 mai 2018, par le président du gouvernement Youssef Chahed.

La lecture des rapports moral et financier ainsi que les travaux des commissions, dont le nombre s’élève à 10 démarreront le lendemain mercredi 9 mai 2018. Il s’agit de la commission de la motion générale, de la structuration et du statut, des affaires techniques, économiques, de la pêche et de l’aquaculture, des ressources hydrauliques et de l’environnement, de la formation syndicale, d'Al-Qods, des finances, des relations étrangères.

Les élections du nouveau bureau commenceront jeudi soir 10 mai 2018, après la présentation des travaux de la commission pendant une séance plénière pour adoption.

Le secteur agricole contribue à hauteur de 9,5% au PIB. Il emploie 18% de la main d’œuvre et les investissements agricoles représentent 10% du total des investissements et 18 % compte tenu de l'agroalimentaire.