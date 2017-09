Machrou3 Tounes annonce son soutien au gouvernement

Le parti Machrou3 Tounes a annoncé, dans un communiqué rendu public vendredi soir, son intention de « soutenir le gouvernement actuel et renouveler sa confiance à son président ».

« La composition du gouvernement relève des attributions du chef du gouvernement en concertation avec le président de la république, il est responsable de son action et le mieux placé pour évaluer les équilibres assurant son succès », a affirmé le parti dirigé par Mohsen Marzouk au terme de la réunion de son bureau politique.

Il a regretté à cet égard « les pressions exercées par d'autres partis pour maintenir » la formule des quotas.

« Dans les circonstances périlleuses que vit le pays, le mouvement (Machrou Tounes) ne peut être qu'une force de proposition et appuie les politiques portées sur les grandes orientations autour desquelles s'est dégagé un consensus et capables d'apporter des solutions socio-économiques tout en poursuivant la lutte contre la corruption », ajoute le communiqué.

Machrou Tounes (24 députés) a rappelé qu'il avait appelé, de concert avec l'UGTT et en coordination avec d'autres partis, notamment Afek Tounes, « à un remaniement ministériel fondé essentiellement sur des compétence et à opter pour une nouvelle approche dans la mise en œuvre des politiques de réforme ».

Selon le communiqué, le bureau politique a examiné notamment lors de sa réunion « les risques de la crise économiques, ses retombées sur les grands équilibres, le rythme de la croissance et sur le niveau de vie des citoyens et examiné les solutions conjoncturelles et structurelles ainsi que les positions du mouvement et son blocs parlementaire au sujet des prochaines échéances ».

Le chef du gouvernement Youssef Chahed avait annoncé mercredi un remaniement ministériel touchant 13 ministères, 7 secrétariats d'Etat et englobant des départements importants, à savoir les ministères de l'intérieur, de la défense, du commerce et de l'éducation, rappelle-t-on.

L'APR doit tenir lundi prochain une séance plénière pour voter la confiance aux membres du gouvernement proposés.

Ennahdha et Nidaa Tounes, majoritaires au parlement (69 et 58 députés) avaient exprimé leur soutien au remaniement ministériel et annoncé qu'ils lui accorderont leur confiance lors du vote.