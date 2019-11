Mahdia : tous les détails sur l’enlèvement d’un bébé à l'hôpital universitaire Tahar Sfar

Suite à l'incident du bébé kidnappé ce lundi 11 novembre et retrouvé il y a peu de temps, survenu à l'hôpital universitaire Tahar Sfar à Mahdia, le ministère de l'Intérieur a émis un communiqué rendu public ce soir afin de confirmer les faits et de donner plus de détails.

Le bébé a été, en effet, kidnappé par une femme qui se faisait passer pour une infirmière en portant une blouse vers 16h00.

La mère du bébé a affirmé qu'une femme était venue pour lui demander de lui donner son bébé le temps de faire quelques examens et analyses. Croyant que la femme faisait partie du staff médical, elle lui a remis son enfant sans qu'elle ait pu le récupérer.

Les unités sécuritaires se sont rendues sur place et ont commencé les recherches. Ils ont visionné tous les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital jusqu'à ce qu'une femme ayant la même description ait été identifiée au métro du Sahel, vers 16h30.

Elle comptait aller à Sousse et avait enlevé sa blouse en descendant du métro avant de l'arrêter, selon le communiqué.

Le bébé se portait bien quand il a été remis à sa mère.