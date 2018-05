Mairie de Tunis : la pharmacienne d’Ennahdha bat le pharmacien de Nidaa

Tous les regards étaient dirigés vers la mairie de Tunis, la plus importante à tous les niveaux, où plusieurs listes étaient en lice pour les 60 sièges mis en jeu. Le taux de participation y a été le plus faible de toutes les circonscriptions avec seulement 26% des inscrits contre 34.7% à l’échelle nationale. A l’arrivée six listes ont obtenu plus de 3% des voix, seuil minimum pour obtenir au moins un siège. Et c’est la liste du mouvement Ennhdha conduite par l’ancienne constituante, la pharmacienne Souad Abderrahaim qui est arrivée en tête avec 30.7 % des voix, suivie par celle de Nidaa Tounes présidée par l’ancien président du Club Africain le pharmacien Kamel Eddir avec 27.9 %.

Voici les premiers résultats préliminaires tels qu’annoncés par le réseau « Mourakiboune »: