Majoul reçoit le Secrétaire Général de l’AICESIS

​ Le président de l’UTICA Samir Majoul, a reçu, vendredi 18 mai 2018, M. Francesco Gonzale de Lena, Secrétaire Général de l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS), en présence de Hamadi Kooli vice président de l’UTICA et de Khalil Ghariani membre du bureau exécutif.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale et de l’appui technique que pourrait apporter l’AICESIS à la Tunisie pour la mise en place du Conseil National du Dialogue Social au vu des spécificités de la Tunisie.

La visite de M. Gonzale s’inscrit dans le cadre de coopération entre cette association et la Tunisie et fait suite à la visite, effectuée en novembre dernier, par une délégation tunisienne à l’AICESIS.