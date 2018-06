Malgré sa nationalité tunisienne, on refuse son enterrement en raison de son prénom !

Elle s’appelle Antoinette, italienne d’origine. Elle s’est mariée avec un tunisien et obtenu, subséquemment, la nationalité tunisienne. Elle vient de rejoindre son mari dans l’au-delà et sa famille voulait l’enterrer dans la tombe de son conjoint au cimetière Sidi Yahia. Mal lui a pris quand elle s’est vue opposer un « niet » de la part des services municipaux concernés. Elle n’est pas musulmane comme son nom l’indique et, partant, elle ne pourrait pas être enterrée dans un cimetière musulman, a-t-on expliqué à sa famille qui a montré la carte d’identité de la défunte mentionnant le nom de son mari tunisien. Ses enfants, nés en Tunisie, portent des noms arabes et ont la nationalité de leur père. Rien n’y fit. Elle aurait dû changer de prénom !

Que faire alors ? Il faut aller au ministère des affaires religieuses pour apporter la preuve de sa conversion. Là on leur a signifié qu’il faudrait aller voir du côté du Mufti dans l’espoir de trouver trace à ce fameux document. Entre temps, le corps inanimé d’Antoinette, sorti de la morgue, risque de dépérir. D’autant plus la famille n’a pas d’autres alternatives.

Une fois chez le Mufti, ce dernier a demandé le témoignage de deux personnes dignes de foi pour leur délivrer la fameuse attestation de sa conversion. Chose faite, juré, craché.

Antoinette reposera finalement dans un cimetière tunisien. Des textes complètement dépassés et qui ne sont plus adaptés à l’évolution de la société mais qui continuent à être appliqués, au garnd dam des citoyens !