Mandats de dépôt conte les Frères Karoui : l’Association des magistrats appelle à la clarification

Le bureau exécutif de l'association des magistrats tunisiens a appelé ce samedi 24 août 2019 le procureur général auprès de la cour d'appel de Tunis à clarifier à l'opinion publique la procédure suivie dans l'affaire des mandats de dépôt à l'encontre des frères Karoui et ce en coordination avec le porte-parole du pole judiciaire financier du tribunal de première instance et de préciser les derniers développements dans ce dossier.

Il a également appelé à ne pas se contenter de déclarations brèves, la transparence des procédures représente les garanties de base des droits et des libertés et permet de préserver la confiance en la justice.